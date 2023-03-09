«АиФ»: Чулпан Хаматову заметили в Грузии после провала спектакля в Латвии

В Сети появилось фото Чулпан Хаматовой в компании Николая Свентицкого, который является директором театра в Тбилиси. Актриса появилась в Грузии после того, как отменили спектакль «ГОГОЛЬ. NATURE MORTE» с ее участием в Риге.

Пользователи отметили, что выглядит артистка очень уставшей. Также сбежавшая из РФ актриса после начала СВО на Украине предстала в спортивном костюме и без косметики,пишет «АиФ». Теперь Чулпан, судя по всему, планирует выступать в Грузии, но условия контракта остаются под строгим секретом.

Напомним, что в феврале минувшего года звезда написала заявление об увольнении. Хаматова покинула театр "Современник". За год она так и не смогла построить карьеру в Латвии. Последняя из постановок Чулпан была отменена руководством рижского театра из-за полного провала.