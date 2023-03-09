Актёр РФ Михайлов рассказал, как 19-летний парень спас ему жизнь в Донбассе

Александр Михайлов рассказал о том, как 19-летний парень ему спас жизнь на Донбассе. По словам актера, они ехали в Первомайск из Луганска ночью, поскольку в это время никто не стрелял, обстрел тогла был днем. Они ехали с затемнёнными окнами в джипе, вместе с артистом находился молодой парень с автоматом.

Михайлов вспомнил, что когда они подъехали к очередному блокпосту, он хотел выйти и немного размяться. В этот момент боец кинулся к Александру, быстро его прикрыл и сказал немедленно закрыть дверь.

«Говорю: «А в чём дело?», он отвечает: «Вчера тут убили двоих. Там есть снайпер с прибором ночного видения, американцы поставили». Я понял, он тогда меня спас, этот мальчишка меня спас. Он закрыл собой, могли его убить…», - сообщил актер.

Сам военнослужащий рассказал, что родом из Костромы. На Донбасс он приехал в качестве добровольца.