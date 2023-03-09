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Актер Станислав Ярушин заявил о голодовке во время шоу «Звезды в Африке»

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Актер Станислав Ярушин заявил о голодовке во время шоу «Звезды в Африке»
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Фото из открытых источников

Стас Ярушин, который принял участие в шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ, решил вспомнить об условиях, в которых они с коллегами находились на этом проекте. Слухи о передаче актер развеял в программе «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

Во время съемок знаменитостям пользоваться телефонами было запрещено. Проверяли всех на выносливость при помощи разных испытаний и отсутствием еды. Многие подозревали, что на голод герои жаловались напоказ.

"Реально там очень строго с этим все. У нас была одна чечевица. В первом же сезоне, когда Гайдулян попытался пронести соль, то редакторы ее забрали. Однажды нас едва не штрафанули. Мы с испытания приехали и зашли на плантацию, там своровали несколько грейпфрутов. Нам сказали: «Уберите их, иначе будет штраф," , - вспоминает шоумен.

По информации Ярушина, иногда приходилось пить одну лишь воду. Но к таким условиям звезда относится совершенно спокойно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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