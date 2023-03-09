Андрей Малахов признался, что у него появился еще один сын, но от другой женщины

Впервые популярный российский телеведущий Андрей Малахов стал отцом в 2017 году. Тогда Наталья Шкулева родила сына Александра. Звездные супруги стараются не афишировать личную жизнь. Мальчика родители тщательно скрывают от посторонних глаз.

Но не так давно шоумен сделал неожиданное признание. Ведущий рассказал, что у него появился еще один сын правда, от другой женщины. Андрей принимает активное участие в судьбе мальчика Евгения. Парень оказался крестным сыном Малахова.

Это событие сильно сблизило журналиста и бывшую модель Оксану Федорову. Малахов вместе с красоткой являются крестными родителями наследника их общих друзей. Об этом сам Андрей рассказал в эфире программы на телеканале «Россия-1».

Также отметим, что востребованный ведущий является крестным отцом у детей поп-короля Филиппа Бедросочвича Киркорова.