Дмитрий Нагиев снова вернулся в эфиры Первого канала в качестве ведущего шоу «Две звезды»

Востребованный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев снова неожиданно появился в эфире Первого канала. Он мелькнул на ТВ после длительного перерыв.

Накануне на Первом канале вышло в эфир телешоу "Две звезды. Отцы и дети". Программа приурочена Международному женскому дню 8 марта. В шоу Дмитрий Нагиев вместе с Жанной Бадоевой были ведущими. На сцену вышли российские звезды вместе со своими детьми. Среди знаменитостей были певица Наташа Королева, ее муж Тарзан, их сын Архип, супруги Александр и Никита Малинины, отец исполнительницы Юлии Началовой Виктор вместе с внучкой Верой Алдониной и многие другие.

Следует сказать, что Нагиев, несмотря на длительный перерыв, не потерял сноровку. Как всегда, он много шутил и дарил всем участницам программы цветы.