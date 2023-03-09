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Евгений Пригожин заявил о планах дать большое интервью журналистам

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Евгений Пригожин заявил о планах дать большое интервью журналистам
В России
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал интервью, в котором планирует обсудить накопившиеся проблемы, а также поискать пути, как можно их исправить. 

По словам Пригожина, на данный момент он продумывает схему интервью, а также собеседников, с которыми он будет обсуждать ход СВО, а также допущенные ошибки и как их можно исправить. 

«Необходимо побеседовать, для того, чтобы совместно разобраться в груде существующих проблем, в череде ошибок и в том, как их необходимо исправить. А исправить мы их обязаны», —цитирует основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд». 

В ответ на вопрос журналистов о бойцах формирования предприниматель отметил, что считает «музыкантов» самым боеспособным из воинских подразделений. Пригожин также отметил, что расформирование «вагнеровцев» приведет к тотальному поражению в спецоперации. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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