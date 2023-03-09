«Голоса, которые признает мир, но не Казань»: ТОП-20 оперных певцов из Татарстана

Редакция издания БИЗНЕС Online составила свой ТОП-20 лучших оперных артистов из Татарстана. Многих из певцов многие по-прежнему надеются увидеть на родной сцене, но у руководства казанской оперы, похоже, свои взгляды и планы на жизнь.

Сейчас оперных певцов из Татарстана в мире и России очень много. Но и сегодня в Казанской консерватории регулярно продолжают выпускать кадры, которые быстро разлетаются по РФ. Учреждение имеет свою оперную студию, показывает много проектов, в год проходит в среднем по 3–4 премьеры. Однако немало ныне знаменитых оперных исполнителей, окончив его, предпочитают штурмовать консерватории в Москве и Петербурге.

Самыми популярными артистами из Татарстана по версии авторов статьи стали: Роман Широких, Ярамир Низамутдинов, Венера Протасова, Илсеяр Хайруллова, Дамир Закиров, Юлия Мазурова, Илья Казаков, Гульнора Гатина, Екатерина Воронцов, Марина Нерабеева, Влада Боровко, Наталья Павлова, Михаил Казаков, Альбина Латипова, Рузиль Гатин, Айгуль Хисматуллина, Алексей Тихомиров, Венера Гимадиева, Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина.