Киностудия Disney опубликовала новый постер «Русалочки» с Холли Бейли

В киностудии Disney опубликовали новый постер «Русалочки». На плакате актриса Холли Бейли в образе Русалочки сидит среди лазурного океана на камне.

Студия объявила, что первый трейлер сказки выйдет уже 12 марта. Пройдет премьера полноценного трейлера на церемонии награждения кинопремией «Оскар».

Сюжет фильма будет построен на сюжете мультфильма Disney 1989 года. Проживая в морских глубинах, героиня мечтает оказаться среди людей. Поэтому решает заключить сделку с ведьмой Урсулой: получает ноги вместо хвоста, отдав взамен свой голос.

Стоит сказать, что зрители жестко раскритиковали ленту за то, что в ней главную роль играет темнокожая артистка. Помимо нее, главные роли в «Русалочке» сыграют Джона Хауэр-Кинг, , Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и многие другие знаменитые актеры. Снял кинопроект автор всемирно известной картины «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Роб Маршалл.

К слову, премьера «Русалочки» состоится 26 мая. Пока что только в США.