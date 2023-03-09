Лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин раскритиковал уехавших из России известных звезд

Фронтмен «СерьГи» Сергей Галанин считает странным, когда люди покидают все, что связано с их родиной и убегают за границу. Об этом сам музыкант сообщил в недавней беседе с журналистами.

«Я не говорю, что мир вокруг меня в стране идеален, речь не об этом», — сказал артист.

Русскоговорящие звезды не могут быть солидарны с теми, кто противостоят русскому языку, уверен певец.

«Пели на русском, поете на русском и дальше думаете петь. Как можно становиться в ряд с теми, кто сжигает книги на русском языке, кто сбрасывает памятники русским солдатам, кто запрещает говорить на русском языке в школах?» — возмутился солист.

Между прочим, участник группы «СерьГи» является одним из немногих рок-музыкантов, который часто выступает перед ранеными бойцами. Исполнитель объездил с концертами все подмосковные и столичные госпитали. Также Сергей выступал в ДНР и готов в скором времени вновь отправиться на Донбасс.