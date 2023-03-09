МК: Певица Азиза потрясла своим выступлением военнослужащих СВО, находящихся в госпитале

Певица Азиза известна россиянам своей патриотической позицией. Совсем недавно эстрадная артистка исполнила композицию маэстро Ильи Резника, которая посвящена героям СВО.

Накануне знаменитость, которой исполнилось 58 лет, приехала в один из военных госпиталей для того, чтобы выступить перед ранеными военнослужащими. Об этом пишет сегодня "Московский комсомолец".

Исполнительница вышла к участникам спецоперации в шикарном платье и туфлях на высоком каблуке. Позже она решила снять обувь и большую часть концерта провела босиком.

Стоит отметить, что бойцы остались в восторге от пения Азизы. Также военные были удивлены тем, что во время выступления певица подходила к каждому из них, брала за руку и говорила: "Дай Бог Вам здоровья".