Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию для встречи с мамой

Анна Заворотнюк в минувшем году эмигрировала в ОАЭ вместе со своим избранником. Но наконец-то девушка вернулась в РФ после нескольких месяцев отсутствия.

Наследница актрисы на днях прилетела из Дубая в столицу. Она призналась, что морально готовилась к длительному перелету. О ц ели визита в Москву дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» не рассказала. Однако многие поклонники уверены, что связан он с ухудшением здоровья ее матери, которую недавно из частной клиники привезли домой.