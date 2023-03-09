Надежда Бабкина обзавелась новым молодым возлюбленным-фигуристом

Певица Надежда Бабкина, похоже, предпочитает молодых мужчин. Как утверждает Александр Васильев, место возлюбленного артистки Евгения Гора занял молодой экс-фигурист.

По словам историка моды, который длительное время работал с эстрадной звездой в передаче «Модный приговор», новым избранником Бабкиной стал Сергей, который трудоустроился в ее театре. Мужчина молод даже по сравнению с Гором, очень красив и принимает охотно подарки от Надежды Георгиевной.

К тому же, Васильев с грустью заявил, что его экс-соведущая сейчас активно сотрудничает с другим российским федеральным телеканалом, который платит ей больше. Он утверждает, что певице нужно содержать не только свой театральный коллектив и внуков, но и нового любовника.