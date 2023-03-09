Наташа Королева заявила, что уже в 14 лет названивала будущему мужу-стриптизеру

В Сети сегодня появилось архивное новое видео. На нем запечатлено выступление певицы Наташи Королевой.

В кадре еще совсем юная исполнительница просит к телефону некого парня Сережу. Фанаты стали шутить, что якобы уже тогда знаменитость знала имя своего будущего мужа. Поклонники имеют в виду стриптизера Сергея Глушко, который более известен как Тарзан.

В милой песенке про любовь 14-летняя Наташа поет о первых чувствах, тайных взглядах на переменах в школе и прочих трепетных моментах, которые все подростки переживают. Несмотря на то, что Королева звонила Сереже, первым ее супругом являлся Игорь Николаев. Брак с известным композитором длился 10 лет. Спустя время в жизни артистки появился Глушко. У пары родился сын Архип. Сейчас наследнику эстрадной звезды 21 год.