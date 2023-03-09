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Ольга Бузова сообщила: не хочу устраивать вторую пышную свадьбу

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Ольга Бузова сообщила: не хочу устраивать вторую пышную свадьбу
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Фото из открытых источников
Ольга Бузова призналась, что в ее жизни была пышная свадьба, о которой всегда мечтала. Когда ведущая выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, сделала все так, как хотела, потратив большое количество денег.
Теперь певица, когда решит снова выходить замуж, больше не хочет роскоши, поскольку считает, что бракосочетание должно быть скрытым от чужих глаз. Ольга говорит, что следующую свадьбу проведет исключительно в кругу родных и близких людей.
Бузова пока что не планирует выходить замуж, поскольку в ее окружении нет подходящего мужчины. Артистка также пообещала, что как только появится новый избранник, она не будет скрывать от поклонников бойфренда, а поделиться с фанатами радостной новостью. Для теледивы главное, чтобы мужчина с уважением к ней относился, был честным, умел всегда идти на компромиссы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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