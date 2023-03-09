Певица Валерия призвала перестать «муссировать» новости об уехавших из РФ артистах

Певица Валерия в очередном интервью не стала критиковать артистов, уехавших из РФ. Как уверяет артистка, у каждого человека есть право выбора.

«Уехали, ну и уехали! Зачем муссировать эту тему лишний раз? Не думаю, что журналисты должны это делать. Это внутреннее дело, а остальные лишь потешаются, когда начинаем своих линчевать», — заявила Валерия.





Исполнительница также объяснила, что люди «все прекрасно понимают и сделают правильные выводы». Певица отметила, что недоброжелатели хотят, чтобы знаменитости друг друга публично критиковали.

Кстати, еще вчера муж артистки заявил, что Примадонна всячески препятствовала появлению его супруги на ТВ. Иосиф Пригожин сообщил, что Пугачева явилась на «Фабрику звезд» и требовала от Константина Эрнста не пускать Валерию в ту или иную передачу. С тех пор между ними сохраняются прохладные отношения.