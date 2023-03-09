Попавший под обстрел ВС Украины в ДНР рэпер Птаха по-прежнему не выходит на связь

Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для
Стало известно кем и почему была повышена стоимость жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области. В этом году свердловчане узнали, что их
Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на Женский день 8 Марта. На первом месте оказался одинокий тюльпан в целлофане. На второй строчке
Весной минувшего года Россию покинули многие артисты, которые осудили конфликт на Украине. Спустя год РИА Новости выяснили, как сейчас живут
Названы 7 новых российских телесериалов, за которые не стыдно. В подборке разнообразные ленты — от анимации до биографических мелодрам. 1. «Король и
Некоторые продукты питания мы покупаем по велению маркетологов. Они заставляют нас тратить внушительные суммы на бесполезные покупки. Продукты для
У большинства пациентов, которые переболели COVID-19, отсутствует любые необратимые поражения легких, в том числе фиброз. Об этом сообщил профессор
В зоне спецоперации (СВО) погиб 30-летний мобилизованный уралец. Андрей Арестов родился в Ивдельском районе. Последние 10 лет он проживал в Сухом
Поклонников Анастасии Заворотнюк насторожили некоторые факты. Фанаты обратили внимание на, что актриса вернулась домой из онкологической больницы,
ЧВК «Вагнер» четко отладила механизм наступления и методично уничтожает резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске), выполняя четко