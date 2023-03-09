Попавший под обстрел ВС Украины в ДНР рэпер Птаха по-прежнему не выходит на связь

Рэпер Птаха (Давид Нуриев - настоящее имя), который накануне попал накануне под обстрел ВС Украины в ДНР, по прежнему не выходит на связь. Исплнитель никому не сообщал о передвижениях по региону из-за безопасности. Об этом сегодня журналистам ТАСС сообщила PR-директор Марина Евстифеева.

В целях безопасности не писал и не сообщал о передвижениях. Но на связь по-прежнему он не выходил, - отметила она.

Ранее Евстифеева проинформировала, что рэпер отправился на Донбасс на одну неделю с целью провести концерт и оказать другую гуманитарную помощь. В каком именно районе в ДНР находится артист также неизвестно. Директор заметила, что Птаха хотел провести выступления для бойцов СВО.

Напомним, что музыкант перестал выходить на связь после обстрела в ДНР в минувшую среду, 8 марта. Птаха как-раз снимал видео, когда прозвучали выстрелы, после чего он выронил смартфон. Его телефон в настоящее время отключен.