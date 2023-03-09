Поплавская о Михаиле Шаце: «Истинные евреи себя так не ведут»

Телеведущая и актриса Яна Поплавская отреагировала на задержание комика Михаила Шаца* (признан иноагентом) в Индонезии и его депортацию в Израиль.

«Судьба предателя в изгнании печальна. Он ни в одной стране никому не нужен. Даже в кругу своих единомышленников, таких продажных шкур. Только на время может показаться, что все хорошо, что вместе они - . Однако вечеринка закончится, каждый пойдет к себе домой и вспомнит в одиночестве, что имел в России и что стало с ним без РФ», - написала Поплавская в Телеграме.

По словам артистки, Шац может кричать, что он является евреем, однако «истинные евреи так себя никогда не ведут». Яна уверена, что народ не прощает предательства ни в одной стране, поэтому у него «нет шансов на успех».