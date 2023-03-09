РИА Новости проинформировало, как живут сбежавшие российские актеры за границей

Весной минувшего года Россию покинули многие артисты, которые осудили конфликт на Украине. Спустя год РИА Новости выяснили, как сейчас живут экс-деятели российской культуры.

В конце года Чулпан Хаматова планировала принять участие в пьесе Нового Рижского театра. Но в последний момент премьеру отменили. Не видно совершенно актрису в латышском кино.

Рената Литвинова в Париже занималась пиаром концертного тура Земфиры, работала над сценарием и даже успела стать моделью показа Balenciaga. Новый Рижский театр также хочет видеть Литвинову на сцене вместе с Хаматовой. Планируется спектакль «Ад – это другие».

Творческое пристанище Анатолий Белый тоже нашел в Литве. Там он выступил на сцене вильнюсского театра вместе с Чулпан. Артисты сыграли в постановке «Кабаре Петрушевской».

Даже скандальному Артуру Смольянинову выпала честь в конце минушего года сняться вместе с Хаматовой в видеоклипе Михаила Сегала на композицию группы «Ногу свело» – «С новым годом, сынок». Сегодняшнее местонахождение Смольянинова неизвестно, но ранее он упоминал, что хочет уехать в Америку.



