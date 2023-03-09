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Супруга музыканта Никиты Преснякова отметила свой день рождения в Майами

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Супруга музыканта Никиты Преснякова отметила свой день рождения в Майами
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Фото из открытых источников

Никита Пресняков сейчас живет в США. В Америку также отправилась его жена Алена Краснова. Ради любимого девушка бросила Москву и вынуждена приспосабливаться к чужой стране. Вечеринки, рестораны, занятия в зале, отдых на пляже: в плотном графике возлюбленной артиста практически нет свободного времени.

8 марта Красновой исполнилось 26 лет. В честь своего дня рождения Алена устроила фотосессию в розовом кружевном боди на балконе. В кадре избранница Никиты позирует с небольшим тортом в руках на фоне лазурного океана. Жена Преснякова продемонстрировала длинные ноги, тонкую талию и хороший загар.

Не исключено, что снимок был сделан в квартире Кристины Орбакайте в Майами. Пока у внука Пугачевой в Штатах нет собственного жилья, поэтому он поселился у мамы. Роскошные апартаменты певицы расположены на первой линии прямо на берегу океана.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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