Супруга музыканта Никиты Преснякова отметила свой день рождения в Майами

Никита Пресняков сейчас живет в США. В Америку также отправилась его жена Алена Краснова. Ради любимого девушка бросила Москву и вынуждена приспосабливаться к чужой стране. Вечеринки, рестораны, занятия в зале, отдых на пляже: в плотном графике возлюбленной артиста практически нет свободного времени.

8 марта Красновой исполнилось 26 лет. В честь своего дня рождения Алена устроила фотосессию в розовом кружевном боди на балконе. В кадре избранница Никиты позирует с небольшим тортом в руках на фоне лазурного океана. Жена Преснякова продемонстрировала длинные ноги, тонкую талию и хороший загар.

Не исключено, что снимок был сделан в квартире Кристины Орбакайте в Майами. Пока у внука Пугачевой в Штатах нет собственного жилья, поэтому он поселился у мамы. Роскошные апартаменты певицы расположены на первой линии прямо на берегу океана.



