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Телесериал «Король и Шут» установил сразу несколько рекордов на «Кинопоиске» в марте 2023 года

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Телесериал «Король и Шут» установил сразу несколько рекордов на «Кинопоиске» в марте 2023 года
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Фото из открытых источников

Сериал «Король и Шут» установил сразу несколько рекордов на киносервисе «Кинопоиск». Так, за первые шесть дней картина смог собрать возле экранов не менее 1,3 миллиона человек. Об этом проинформировали официальные представители онлайн-кинотеатра в своих социальных сетях.

В настоящее время лента занимает первое место в рейтинге «Кинопоиска». Также она смог набрать первый миллион просмотров даже быстрее, чем все остальные фильме сервиса. Сериал отличается эффектным сюжетом, достоверной исторической атмосферой, зрелищностью. Поэтому он завоевал популярность не только в РФ, но и далеко за ее пределами. Многие оценили не только актерскую игру, но и сюжетную линию проекта. 

Стоит напомнить, что первые две серии сериала «Короля и Шута» были доступны зрителям «Кинопоиска» 2 марта. В данный момент рейтинг проекта на сервисе составляет 8,3 балла из 10. Однако на IMDb он опустился немного ниже — 7 баллов из 10.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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