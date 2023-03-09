Телесериал «Король и Шут» установил сразу несколько рекордов на «Кинопоиске» в марте 2023 года

Сериал «Король и Шут» установил сразу несколько рекордов на киносервисе «Кинопоиск». Так, за первые шесть дней картина смог собрать возле экранов не менее 1,3 миллиона человек. Об этом проинформировали официальные представители онлайн-кинотеатра в своих социальных сетях.

В настоящее время лента занимает первое место в рейтинге «Кинопоиска». Также она смог набрать первый миллион просмотров даже быстрее, чем все остальные фильме сервиса. Сериал отличается эффектным сюжетом, достоверной исторической атмосферой, зрелищностью. Поэтому он завоевал популярность не только в РФ, но и далеко за ее пределами. Многие оценили не только актерскую игру, но и сюжетную линию проекта.