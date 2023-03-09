Тина Канделаки сообщила о перезапуске культовой детской шоу-викторины «Самый умный»

Российская ведущая Тина Канделаки проинформировала о перезапуске культового детского проекта "Самый умный". Теперь шоу будет выходить под названием "Умнее всех". Об этом сама теледива написала в Телеграм-канале.

"Летом писала о том, что хочу продюсировать проект про умных российских детей. И спродюсировала. Поэтому встречайте! Детская интеллектуальная передача "Умнее всех". Фирменные скороговорки вскоре возвращаются на отечественное ТВ. Вместе с ними возвращаются умные дети причем не менее эрудированные, чем десять лет назад".

Как уточнила Тина, она является не только продюсером обновленной интеллектуальной программы для юных вундеркиндов, а и его ведущей. Шоу-викторина будет выходить на канале "Пятница!". Это единственный канал, который позволяет талантливым детям проявить себя, считает Канделаки.