В школе Екатеринбурга ученикам задали задание выучить песню SHAMAN «Я русский»

В школе № 208 ученикам задали задание - выучить патриотичную песню певца SHAMAN (Ярослава Дронова) к уроку музыки. Такое задание появилось в электронном дневнике пятиклассников.

По словам директора школы Татьяны Чуб, школьники действительно учат эту композицию, однако данное задание не по программе. Ученики исполнят песню на одном военном конкурсе.

Пригласила классных руководителей, также провела беседу с учителем музыки и посмотрела «Дневник.ру» — информация не точная. По программе дети проходят другую тему. Но 5 «А» класс учит этот хит не на уроках музыки, а специально к конкурсу военно-патриотической песни. Школьники выбрали сами песню, это было их инициативой, — подчеркнула директор заведения.