47-летняя Анастасия Волочкова заинтриговала своих подписчиков фотографией в свадебном платье

Анастасия Волочкова относится к тем звездам, которые с радостью каждый день делятся подробностями личной жизни. К тому ж нередко, бывали случаи, когда знаменитая балерина могла что-либо приукрасить о себе ради привлечения общественного внимания. На этот раз скандальная танцовщица снова подогрела любопытство интернет-пользователей.

Анастасия на личной странице в соцсети опубликовала новую фотографию в свадебном платье. При этом она написала, что сейчас готовится к очередному спектаклю.

Таким образом Волочкова оставила интригу. Подписчики гадают, то ли по сюжету постановки балерине предстоит надеть наряд невесты, то ли она в реальной жизни стала невестой.

Некоторые из фанатов восхитились снимком. Они заявили, что знаменитости уже пора замуж. Другие поклонники уверены, что звезде балета пора угомониться и не бредить замужеством.