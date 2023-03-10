97-летий композитор Александр Зацепин сообщил, почему он прекратил общение с Аллой Пугачевой

Александр Зацепин является заслуженным деятелем искусств РФ, автором более 300 песен и музыки к 120 кинофильмам. 10 марта ему исполняется 97 лет.

Изначально композитор писал музыку к короткометражным картинам, однако получил широкую известность после написания музыки к фильмам Гайдая. В 70-е годы Зацепин создал собственную студию звукозаписи, поскольку из-за большого количества работы нуждался в просторе.

Со временем начал работать с Пугачевой, однако вскоре их отношения испортились. Как выяснилось, Алла Борисовна обманула маэстро, заявив, что ту композицию, которую они записали, написал друг супруга Борис Горбонос. Позже оказалось, что написанная Примадонной песня является нарушением авторских прав.

С целью избежания неприятностей Александру пришлось хранить эту тайну. При этом компания его обвиняла в нежелании указывать автора хита. Из-за этого знаменитости попросту перестали общаться с композитором, а он перестал сотрудничать с Пугачевой.