Что посмотреть в выходные? 7 самых стильных фильмов, герои которых задавали тон спортивной моде

Режиссеры регулярно обращаются к теме спорта. Интересно рассказать и показать зрителям о взлетах и падениях профессионалов. Для одних эти ленты могут стать мотивационными, дать мощный толчок к самоопределению и даже подарить смысл жизни. Другим картины помогают понять, что путь к спортивному олимпу тернист, а чемпионами могут стать далеко не все.

При просмотре кино зрителей цепляет сюжет и уникальный образ героев фильма. Представляем вашему вниманию самые стильные кинокартины. Их не только интересно и приятно смотреть, но вдохновившись, хочется следовать во всем за актерами.

«Джентльмены» (2019)

«Форд против Феррари» (2019)

«Легенда №17» (2012)

«Беги, толстяк, беги» (2015)

«Человек, который изменил всё» (2011)

«Убить Билла» (2003)

«Семейка Тененбаум» (2001)

«Рокки» (1976).