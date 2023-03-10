Что стало с Антоном Зацепиным из «Фабрики звезд-4» через 20 лет после телепроекта

Многих интересует, как сложилась карьера Антона Зацепина. Он принял участие в четвертом сезоне «Фабрики звезд». Имиджмейкеры планировали из него сделать российского Эминема, но он неожиданно вместе с Надеждой Кадышеввой записал ремейк песни «Широка река», которая заняла первое место в хит-параде «Золотой граммофон».

Через 10 лет после выхода хита стало известно, что музыкант окончил актерский факультет ГИТИСа и уехал с гастрольным туром «Зацепин. Возвращение».

В соцсетях Антона указано, что он открыт к предложениям, которые связаны с кино, преподает актерское мастерство. Также экс-фабрикант играет в постановках «Мой бедный Марат» и «Трактирщица» в Театральном доме «Аполлинария».

Осенью 2022 года он появился в медийном поле, заявив, что эксплуатировал образ с дредами и накрашенными ногтями еще до того, как на сцене появился певец SHAMAN.