Фигуристка Евгения Медведева назвала своих фаворитов в новом сезоне шоу «Маска»

В феврале этого года на канале НТВ стартовал новый сезон популярного телевизионного шоу «Маска». В минувшее воскресенье российским зрителям показали четвертый эпизод проекта.

По итогам этого выпуска программу покинула Шаурма. В костюме пряталась известная фигуристка РФ Евгения Медведева. 23-летняя спортсменка призналась, что ей очень жаль так рано покидать проект, однако несмотря на это, она будет дальше смотреть развлекательное шоу, поскольку в «Маске» у нее появились любимчики.

«Он такой веселый, да и поет классно», — призналась Медведева.

Речь идет о персонаже Мандриле. С ним Шаурма подружилась. Также Евгения отметила хороший вокал Гусеницы.