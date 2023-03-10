Юлия Коваль назвала актера и шоумена Игоря Ознобихина «крысой»

Блогерша и ведущая Юлия Коваль в беседе с Телеграм-каналом «Звездач» высказалась об актере Игоре Ознобихине. Как призналась звезда, она не будет искать встречи с артистом. Теледива его назвала «крысой».

Блогерша также сообщила об отношениях с иными участниками телешоу «Наследники и самозванцы». По словам Юлии, она любит спортсменку Светлану Ромашину и будет всегда рада блогеру Давиду Манукяну «на расстоянии с закрытыми глазами».

Изначально Коваль не понравилась Наталия Гасанханова, однако через определенное время она к ней прониклась.

«Мне показалось, что она не порядочный человек, сперва втихаря записывала Айзу, затем шуры-муры крутила с Давой. Но позже поняла, что внутри такого характера скрывается добрый и ранимый человек», — поделилась девушка.