Лариса Рубальская публично раскрыла тайны звезд шоу-бизнеса

Лариса Рубальская станет очередной гостьей нового выпуска телешоу «Секрет на миллион», которое выходит на канале НТВ. Она появится в студии 11 марта 2023 года. Поэтесса встретится с многими артистами, а также раскроет их личные тайны и расскажет, кто ее спасает от одиночества.

Четыре года назад Лариса Алексеевна уже откровенно рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о жизни: личном, о любимых мужчинах, о том, почему не стала мамой, как складывалась карьера. А вот на вопрос, ответ на который и стоит миллион рублей, писательница отвечать не захотела. Она отметила, что все, что там написано, является правдой, однако морально она не готова раскрыть секрет.

На этот раз поэтесса оказалась в компании популярных артистов. Она вспомнила, как вместе с Александром Олешко худела, какой стиль вождения предпочитает певица Лада Дэнс, что советовала юмористке Елене Воробей и как в ее спальне оказался Лион Измайлов.