Малиновская рассказала, как Владимир Жириновский «бегал по замку за ней и Фриске»

Популярная ведущая Малиновская рассказала Алене Жигаловой, при каких обстоятельствах познакомилась с Владимиром Вольфовичем. Это на съемках шоу «Империя», в котором они приняли участие.

Некоторое время звезда была членом партии Жириновского. Туда политик ее пригласил после их знакомства на реалити. Проект вышел на экраны еще в 2006 году. Они попали в одну команду – «феодалов».

«Мы в Польше жили, в настоящем замке. Были два лагеря – господ и холопов. Сосуществовали, бились между собой, была ротация… В нашей команде были я, Жанна Фриске, Владимир Вольфович и Дима Билан».

По словам Маши, с Жириновским было весело. Он четко понимал, какая стоит перед ним стоит как у шоумена:

«Владимир Вольфович нас с Жанной гонял по замку, размахивал тряпками, хотел нас типа побить…», – вспомнила ведущая.