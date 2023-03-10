Молодой избранник Надежды Бабкиной откровенно рассказал об отношениях с 72-летней артисткой

Поговаривают, что спустя 20 лет отношений Народная артистка Надежда Бабкина рассталась с бизнесменом Евгением Гором. Ходят слухи, что новым избранником эстрадной певицы стал Сергей Рябов. Мужчина впервые откровенно отреагировал на догадки общественности. Рябов отметил, что черный пиар — тоже пиар. Предполагаемый молодой возлюбленный Бабкиной, который ранее в соцсетях опубликовал много совместных снимков с артисткой, отметил, что она сейчас находится на пике своей популярности.

«На НТВ три новых проекта запускают с ее участием. Один похож на "Модным приговором". Возможно, слухи о наши отношения роман подогревают интерес к данной истории», — сказал Сергей.

При этом мужчина не отрицает, что действительно видится с Надеждой Георгиевной, занимается ее пиаром, а также работает в ее театре.