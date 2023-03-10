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Музыкальный критик Евгений Бабичев негативно высказался о новой песне Земфиры

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Музыкальный критик Евгений Бабичев негативно высказался о новой песне Земфиры
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Фото из открытых источников

Рок-певица Земфира✱ (в РФ признана иноагентом) выпустила новую песню под названием PODNHA. Евгений Бабичев резко раскритиковал композицию сбежавшей исполнительницы.

Земфира сегодня опубликовала в Сети новый сингл. Музыкальный критик назвал его откровенным хамством. Несмотря на это, Бабичев отметил, что студийная запись является «профессиональной». Как считает эксперт, артистка находится в творческом поиске, поскольку с небывалой скоростью выпустила сразу несколько песен за последние три или четыре года.

«Ранее ее альбомы выходили после длительных промежутков. Это была осознанная работа, очень продуманная не только с музыкальной точки зрения, но и в плане текста. Касательно самой композиции —это откровенное хамство. Слушать такое неприятно, особенно эпитеты», — возмутился Евгений.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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