«Оскар» 2023 года обещает быть одним из самых предсказуемых за всю историю кинопремии

В этом году Оскар-2023 станет одним из самых предсказуемых. Все главные награды пророчат фантастическому боевику «Всё везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. А Стивен Спилберг на этот раз может оказаться без призов, считают эксперты. Что касается российского номинанта на премию «Выход», у фильма есть шансы, однако конкуренция чересчур велика.

Сценаристы картины «Все везде и сразу», когда придумывали такое броское название, глядели в воду. У ленты целых 11 номинаций на «Оскар». Похоже, награды в верхней половине категорий достанутся картине.

Ее успех кажется феноменальным. У фильма 336 наград, а также примерно столько же номинаций на всевозможных фестивалях. Но даже это не значило бы ничего, если бы не некоторые ключевые награды, которые напрямую связаны с «Оскаром».

Добавим, что церемония награждения престижной мировой кинопремии пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 12 на 13 марта.