Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали ведущими нового реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Популярный российский комик Павел Воля и его жена телеведущая Ляйсан Утяшева сообщили, что стали ведущими нового шоу, которое будет выходить на телеканале ТНТ. Об этом пишет издание StarHit.

Новая передача получила название «Выжить в Дубае». В программе будут две команды — в первую вошли звезды отечественного шоу-бизнеса, а во второй команде оказались обычные участники, которые не были никогда за рубежом. При этом конкурсантам нужно выжить в раскаленной пустыне.

«На этот раз готовим для телезрителей абсолютно уникальное реалити-шоу. Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что такого состава звезд вы ранее никогда не видели», — написал Павел Воля в социальной сети.

К слову, ранее комик анонсировал «гигантский» проект в Дубае. Премьера шоу должна состоятся в этом месяце.