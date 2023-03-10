Песни панк-группы «Король и Шут» возглавили музыкальные чарты после премьеры телесериала

Песни популярной рок-группы «Король и Шут» возглавили ТОП-3 чарта «Яндекс Музыки» после выхода российского сериала-байопика. Об этом пишет сегодня «Газета.Ru», ссылаясь на пресс-службу платформы.

Как отмечает издание, хиты культового коллектива по популярности обогнали даже такие треки, как «За деньги да» исполнительницы Инстасамки и Komarovo проекта DVRST. В данное время лидером чарта является композиция группы «Кукла Колдуна». На второй строчке расположилась песня «Лесник». Третьем в списке — трек «Дурак и молния».

Первую четверку замыкает хит «Прыгну со скалы». Другие произведения коллектива находятся на 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й и 14-й строчках.