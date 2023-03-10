Певица РФ Земфира выпустила новую песню впервые после получения статуса иноагента

Напомним, что Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. В ведомстве такое решение аргументировали тем, что артистка выступает на стороне ВСУ и негативно высказывается о действиях российского правительства на Украине. Также в министерстве добавили, что вокалистка получала из-за рубежа деньги за свою позицию.