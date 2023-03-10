Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

В действующей системе оплаты парковки в центральных районах Петербурга есть серьезная недоработка. Горожане не могут оплатить «стоянку» наличными в специальных паркоматах. Это стало причиной подачи административного иска от жителя города к Комитету по транспорту.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы, истец попросил суд признать недействующим с момента принятия распоряжения Комтранса №389-р о платных парковках в Адмиралтейском районе от 29 сентября 2022 года и признании противоречащим Гражданскому кодексу РФ «в части равенства участников гражданского оборота и создания беспрепятственного осуществления гражданских прав».

«Истец указывает На территории платной парковки в Адмиралтейском районе расчеты можно производить только в безналичной форме. Считает, что, закрепляя только одну форму оплаты, ответчик действовал недобросовестно и создал препятствия к осуществлению гражданского права истца на расчет наличными. Отсутствие системы оплаты в наличной форме приводит к тому, что человек, не имея возможности произвести расчет наличными, всегда будет осуществлять правонарушение», —пояснили в ведомстве.

«Фонтанка» со ссылкой на комментарий Комтранса сообщила, что в Петербурге якобы предусмотрены оба вида оплаты.

Стоит обратить внимание, что судебные претензии к Комтрансу на почве сложностей с наличной оплатой небезосновательны. На сайте администрации Петербурга перечислены способы расчета за парковку автомобиля в соответствующих местах. Большинство из них — безналичные. Однако в Комитете по транспорту указали, что система наличной оплаты есть, и это, если верить данным Смольного, возможно осуществить с помощью банка «ВТБ».



Однако конкретной, детальной информации о том, как пользоваться оплатой наличными и непосредственно через сам банк не приводится. Таким образом, юридически к Комтрансу не придраться, но по факту петербуржцы не знают, как пользоваться данной услугой. У человека не получается оплатить почасовой тариф (100 рублей), и в конечном итоге он оказывается оштрафован на 3 тысячи рублей.

СМИ писали, что частые проблемы с оплатой парковки действительно связаны с плохим информированием граждан о той или иной инициативе. Некоторые владельцы автомобилей получают штрафы даже при условии своевременной оплаты парковки (или минимальной погрешности), другим штрафы за одно и то же нарушение приходят дважды. Петербуржцы массово жаловались на невозможность телефонной консультации со специалистами круглосуточного контактного центра.

«Как человек, не имеющий смартфона, может заплатить за платную парковку? И паркоматов нет на этом месте. На одном из таких мест я лично в апреле этого года заработал штраф на Конной улице. Потому что ни единого паркомата в пешей доступности нет, интернет не работает, определить где находишься невозможно, заплатить нельзя. Я бы с радостью заплатил эти 100 рублей, мне не жалко. Но я не имел такой возможности», — поделился депутат ЗакСа Борис Вишневский в беседе с INFORMING, отметив, что к декабрю минувшего года в Петербурге не была налажена бесперебойная система оплаты парковки.

В экспертном сообществе постоянно критикуют Смольный за расширение зоны платной парковки. Журналисты заметили, что штрафы с автомобилистов внесли существенный вклад в достижение «триллионного» бюджета, о котором регулярно рассказывает губернатор Александр Беглов.

