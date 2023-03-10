StarHit: 38-летняя Екатерина Варнава сильно сдала после развода с Александром Молочниковым

38-летняя Екатерина Варнава опубликовала короткий видеоролик из авто во время возвращения домой. На нем юмористка была очень усталой после очередных съемок.

Поклонники знаменитости решили, что она все еще тоскует по Александру Молочникову, пишет StarHit. Также фанаты отметили, что в опубликованном видео у знаменитости растрепаны волосы, сильные круги под глазами, красный нос. Пользователи начали словами поддержки утешать акртистку, пожелав радоваться жизни и не грустить. Подписчики также заметили, что после развода Варнава не так часто улыбается, часто пребывает в подавленном настроении.

Сама Екатерина молчит о живущем за границей режиссере и личной жизни после развода. Накануне юмористка покинула шоу «Абсолютно нага».