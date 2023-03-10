«ТАСС»: Певец SHAMAN вместе с отцом спел свои хиты на сцене «Крокус Сити Холла»

В "Крокус Сити Холле" прошел концерт SHAMAN. Новую песню "Моя Россия", которая вышла 24 февраля, певец исполнил дуэтом со своим отцом Юрием Дроновым - под аккомпанемент и на акустической гитаре. Этот трек артист посвятил России, своей семье и Малой Родине - Новомосковску в Тульской области.

Других гостей на сцене в столице не появилось, как и предупреждал заранее исполнитель. Не было его экс-продюсера Виктора Дробыша. В двухчасовом шоу прозвучали хиты Ярослава Дронова (настоящее имя певца): "Встанем", "Я русский", "Исповедь", "Ты моя", а также его любимые композиции других авторов, включая сингл лидера легендарной группы 80-90-х "Альянс" Игоря Журавлева "На заре".

Нелишне добавить, что после сольного концерта в Москве SHAMAN продолжит свой гастрольный тур по городам России. Впереди поклонников ждут выступления артиста в Брянске, Орле, Смоленске, Ижевске, Перми, Кирове. Завершатся гастроли в Пскове 29 апреля, пишет «ТАСС».