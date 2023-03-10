Вернувшаяся к матери Заворотнюк неожиданно показала надгробную плиту

Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась на родину для того, чтобы повидаться со своей семьей. Зимой Анна оставила жизнь в РФ и с мужем уехала в Эмираты.

Сегодня девушка редко видится с близкими. Последний раз модель навещала мать в декабре минувшего года. По всей видимости, дочь артистки посвящает свободное время семье. Она не публикует новые фото и извинилась за это перед подписчиками.

Вместо снимков из Москвы Анна выложила кадры с художественной выставки в Дубае. Ее любимой работой неожиданно оказались надгробия. Как говорит Заворотнюк, вид экспоната в форме надгробия, на котором написано «Что подумают люди?» напомнил о прошлом опыте.

Также она поделилась историей о том, как однажды довольно резко отреагировала на критику незнакомых людей в свой адрес.