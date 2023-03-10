Заплаканная Хаматова прилетела в Грузию устраиваться в театр Тбилиси

Год назад Чулпан Хаматова уехала из РФ в Латвию. Но творчески реализоваться там не получилось. Теперь выступать она планирует со сцены театра в Тбилиси.

Долгие месяцы актриса готовила спектакль по мотивам пьесы Гоголя «Старосветские помещики» на латышском и украинском языках. За день до премьеры его отменили, назвав творческим провалом. Сама артистка пропала из труппы и спешно организовала выступление в Дубае. 23 марта зрители услышат со сцены монологи «Сны о рояле» на русском языке. Участие в музыкально-поэтический спектакле также примет латвийский пианист Андреас Осокин. Билеты уже можно приобретси от 8 до 20 тысяч рублей.

А пока Чулпан прилетела в Грузию. 8 марта она была замечена в Тбилиси. Говорят, Хаматова туда приехала, чтобы обсудить свое участие в постановках Русского театра Драмы им. Александра Грибоедова.

На фото, котрое опубликовал директор театра Николай Свентицкий, звезда выглядит грустной, растерянной, опухшей либо заплаканной.



