Жена актера РФ Бориса Щербакова рассказала о покушении

Супруга актера РФ Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала об угрозах поклонниц артиста. Как призналась женщина, из-за постоянных угроз она неоднократно нервничала и даже обращалась в полицию.

Татьяна вспомнила, как еще в начале 80-х ее мужу пришло письмо от одной фанатки. В письме поклонница потребовала от артиста уйти от своей супруги. Иначе она пригрозила плеснуть в жену актера кислотой.

«Она оказалась психически больная», — вспоминает Бронзова.

Также жена звезды поделилась секретом прочного брака, назвав взаимную любовь основным аспектом в их отношениях. Женщина уверена, что умение прощать и мудрость сыграли свою роль.

«Еще в понимании, что семейная жизнь является ежедневным трудом. Вроде бы это банальность, но на самом деле это так», — объясняет она.