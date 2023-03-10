Актер Михайлов раскритиковал антироссийскую позицию актеров Смольянинова и Хаматовой

Звезда советского кинофильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов на съёмках для YouTube-канала Михаила Шахназарова высказался об артистах Чулпан Хаматовой и Артуре Смольянинове (в РФ признан иноагентом). Актёр поступки своих коллег назвал «звенящей глупостью».

Михайлов расхвалил личные и профессиональные качества Хаматовой. Актёр её считает скромной, очень талантливой и успешной. Звезда комедии не понимает, почему Чулпан оказалась среди «предателей». По мнению Александра Яковича, актриса допустила серьёзный промах по недоумению. За рубежом под чужим влиянием она обливала грязью российское правительство. Михайлов также подчеркнул, что у артистки нет многомиллионной недвижимости за границей, в отличие от Пугачёвой и мужа.

Жёстко раскритиковал он Артура Смольянинова за его высказывания, что в случае необходимости он сможет убивать своих соотечественников в СВО на стороне ВС Украины. По словам Михайлова, что опальный артист не имел никакого морального права произносить подобные слова.