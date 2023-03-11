34-летний актер Александр Петров резко сдал: поклонники переживают за здоровье актёра

Звезда сериалов Александр Петров вышел на связь со своими поклонниками в соцсетях. Но пользователи выразили беспокойство за состояние артиста из-за его внешнего вида. Актер выложил видеоролик, на котором предстал небритым и отекшим.

Вид резко сдавшего артиста удивил его подписчиков. Фанаты по внешним признакам предположили, что у Александра есть серьезные проблемы со здоровьем. Другая часть поклонников уверена, что такие разительные изменения произошли ради участия в новом проекте. Поэтому россияне надеются, что после киносъемок Петров вернется к прежнему образу.

Сам актер игнорирует обсуждения внешности. На связь он вышел лишь для того, чтобы сообщить, что вместе с коллегами по спектаклю «Планета Максимус» приехал на гастроли в Сочи.

Однако нельзя не заметить, что в последнее время артист значительно выходит в свет и очень тщательно подходить к выбору проектов, где хочет принимать участие.