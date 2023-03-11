В Бельгии запрещается TikTok в государственных учреждениях

В правительстве Бельгии принято решение о прекращении использования на устройствах, которыми пользуются работники государственных учреждений, приложения, разработанного в Китае, TikTok. Пока срок действия этого решения обозначен в ближайшие шесть месяцев. В бельгийском правительстве уточняется, что решение принято в связи с вопросами конфиденциальности.

Представители китайской компании, которой юридически принадлежит приложение, уже заявили, что не согласны с таким решением и готовы проводить соответствующие консультации с бельгийскими политическими властями.

Ранее сообщалось, что в американском законодательном органе готовится проект закона о запрете TikTok.