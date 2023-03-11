Артист РФ Филипп Киркоров заявил, что съехался со своей новой возлюбленной

В личной жизни Филиппа Киркорова произошли кардинальные изменения. В этом году поп-король перестал скрывать свой новый роман. При этом раскрывать личность возлюбленной артист не стал, но уточнил, что они съехались и живут сейчас вместе.

Избранница Киркорова, как оказалось, появилась у певца более полугода назад. Пока что не известно, как именно дети исполнителя отнеслись к новой девушке папы.

"Ну конечно, новая любовь живет в моем сердце. Сейчас мне есть к кому домой возвращаться. Пока рассказывать не хочу, кто и что. Однако в душе есть большое чувство, есть стимул жить дальше, творить," - признался Филипп Бедросович.

Подробности новых отношений артист не хочет раскрывать, а только говорит, что счастлив с избранницей. Ради этого поп-король даже неожиданно сменил имидж. Он заметно похудел, сделал новую прическу, сменил цвет волос.