Артистка РФ Лия Ахеджакова много лет живет с лучшей подругой Аллой Будницкой, заменившей ей семью

После скандала с театром «Современник» о Лии Меджидовне заговорили все. Как выяснилось, долгие годы артистка живет в особняке за 100 миллионов рублей — и не одна.

В 2023 году Лия Меджидовна отпразднует 85-й день рождения. Несмотря на свой возраст, до последних событий актриса продолжила играть в театре. Как признавалась Ахеджакова, работа придает ей силы, поэтому она планировала заниматься до последних дней любимым делом. Однако в феврале спектакли с участием знаменитости убрали из репертуара и она осталась без работы.

Немногие знают, что Ахеджакова живет в поселке «Московский писатель», который считается Новой Москвой и называется поселением Внуковским вместе с супругом Владимиром Персияновым. Он младше нее на 20 лет.

Вместе с акрисой стала жить лучшая подруга Алла Будницкая. Знаменитости решили построить общий дом за 100 млн рублей и более чем 10 лет живут под одной крышей в доме своей мечты.



