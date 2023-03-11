Брухунова не подтвердила слухи о разрыве с Петросяном спустя три года брака

Уже три года Татьяна Брухунова живет в браке с юмористом Евгением Петросяном. Женщина подарила артисту сына Вагана. Она часто общается с поклонниками на личные темы в своем микроблоге. Однако на этот раз молодая жена комика решила прояснить ситуацию вокруг слухов об их с супругом разводе.

С такими вопросами пользователи обратились к Татьяне после одного мероприятия, на котором 77-летний Евгений Ваганович появился без своей возлюбленной.

"Он был не один, а с друзьями. В этот день я была в Арктике, никак не могла туда попасть," - сообщила Татьяна.

Брухунова делиться подробностями личной жизни не любит, хотя не скрывает, что за три года брака смогла добиться гармонии в семейных отношениях. Воспитывать сына звездной паре помогают няни.