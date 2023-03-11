Дочь Урганта продемонстрировала обнаженные фото с татуировкой на спине

Дочь Ивана Урганта предстала перед своими подписчиками в весьма пикантном образе. В личном микроблоге Эрика Куталия выставила новое фото, на котором позировала обнаженной.

22-летняя девушка на снимке раздета и прикрывает лишь переднюю часть тела шубой. При этом вся задняя часть обнажена. На теле дочери шоумена можно отчетливо разглядеть очень неоднозначную татуировку. На спине изображен распятый Иисус Христос.

При этом в кадре волосы молодой девушки распущены, образ дополнен серьгами-кольцами и макияжем в стиле smoky eyes. В подписи к публикации Эрика поблагодарила мастера за создание татуировки.

Подписчики также выразили восхищение работе мастера. Помимо того фанаты отметили, красива сама по себе не только татуировка, а и ее обладательница.