Филипп Киркоров показал своих подросших детей во время каникул в Дубае

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в личном блоге опубликовал новые кадры свои подросших детей - сына Мартина и дочери Аллы-Виктории во время отдыха в Дубае.

Как отметил популярный артист, его наследники вернулись с каникул и теперь вновь погружены в учебу и другие дела. Сам Киркоров намерен посетить интересные места в ОАЭ по маршруту детей.

«Вот и закончились у детей весенние каникулы! Теперь Алла-Виктория и Мартин до лета в строю. Однако они заряжены солнцем, новыми эмоциями, и интересными развлечениями», — написал Киркоров.

«Вернулись ко мне с рассказами — как было вкусно, весело, очень круто! Мне ничего не остается, как вернуться снова в Дубай и опробовать на себе эти блага», — добавил Филипп Бедросович.