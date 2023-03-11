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Филипп Киркоров показал своих подросших детей во время каникул в Дубае

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Филипп Киркоров показал своих подросших детей во время каникул в Дубае
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Фото из открытых источников

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в личном блоге опубликовал новые кадры свои подросших детей - сына Мартина и дочери Аллы-Виктории во время отдыха в Дубае.

Как отметил популярный артист, его наследники вернулись с каникул и теперь вновь погружены в учебу и другие дела. Сам Киркоров намерен посетить интересные места в ОАЭ по маршруту детей. 

«Вот и закончились у детей весенние каникулы! Теперь Алла-Виктория и Мартин до лета в строю. Однако они заряжены солнцем, новыми  эмоциями, и интересными развлечениями», — написал Киркоров.
«Вернулись ко мне с рассказами — как было вкусно, весело, очень круто! Мне ничего не остается, как вернуться снова в Дубай и опробовать на себе эти блага», — добавил Филипп Бедросович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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